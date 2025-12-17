Il Santa Teresa acquista dall'Ilva il centrocampista Diego CanuNuovo acquista per i galluresi
Nuovo acquisto del Santa Teresa di Gallura che rafforza la squadra per puntare alla salvezza nel campionato di Eccellenza.
Dopo l'arrivo del difensore Minnelli, la società ha tesserato il centrocampista classe 2007, Diego Canu che ha già esordito contro il Taloro, mostrando subito personalità, impegno e grande applicazione.
Cresciuto tra giovanili e prima squadra dell’Ilva Maddalena, Canu arriva con entusiasmo e voglia di continuare il suo percorso di crescita in biancoceleste.