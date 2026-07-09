La stagione appena cominciata sarà la prima del Bonorva in Eccellenza, dopo aver conquistato il salto di categoria lo scorso 24 maggio vincendo i playoff di Promozione nella finale contro la Villacidrese. I biancorossi tornano nel massimo campionato regionale dove mancavano dalla stagione 70-71, ma all’epoca l’Eccellenza non esisteva ancora (è stata istituita a partire dalla stagione 91-92, prima il torneo si chiamava Promozione) e quindi si può parlare di un vero e proprio debutto.

Per farlo, la squadra di Michele Pulina si sta organizzando in questi giorni e sono appena arrivati i primi rinforzi. Dall’Ossese, che ha vinto l’ultimo campionato di Eccellenza, arrivano i difensori Alessandro Balbo (argentino con passaporto italiano, ha giocato anche in Serie D alla Cos) e Marco Russu (classe ‘95 di grandissima esperienza con oltre 150 presenze fra Serie C e D). Per l’attacco, il Bonorva ha messo a segno altri due colpi di spessore: Victory Igene, nigeriano del 95’ con una lunga militanza in Sardegna e reduce da un anno all’Usinese, e Bruno Lemiechevsky, 13 gol nell’ultimo campionato con il Tempio.

Non proseguiranno invece con la maglia del Bonorva Michele Chelo, Alessandro Pusceddu, Samuele Pinna, Domenico Saba, Mattia Caddeo, Lautaro Jara, Federico Córdoba, Lucas Matassa, Pablo Gutiérrez, Angelo Silanos, Claudio Gallotta, Federico Sanna, Vittorio Spanu, Walter Vassallo e Francesco Mannoni. La società li ringrazia «per l’impegno, la passione e la dedizione dimostrati con i nostri colori. A ciascuno di voi va il nostro più sincero grazie per il contributo dato dentro e fuori dal campo. Vi auguriamo il meglio per il vostro futuro, sportivo e personale».

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