Promozione, un nuovo portiere per l'Uta: arriva Fortuna dal GuspiniDopo gli addii di Firinu e Angioni, i biancoverdi dovevano assolutamente trovare un sostituto nel ruolo di portiere
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L'Uta ufficializza l'arrivo di Antonio Fortuna dal Guspini. Dopo gli addii di Firinu e Angioni, i biancoverdi dovevano assolutamente trovare un sostituto nel ruolo di portiere. La scelta è ricaduta sull'estremo difensore del Guspini classe 1989.
Un arrivo sicuramente di livello per la squadra di Madau pronta a giocarsi le sue carte al terzo anno di Promozione della sua storia. Fortuna arriva dopo tre anni al Guspini culminati dall'ultima stagione in cui si è piazzato al quarto posto con la squadra di Dessì che sono valsi i playoff.
Oltre al Guspini, esperienze anche tra Eccellenza e Serie D con Sant'Elena, Carbonia e Tortolì. Il suo arrivo rinforza certamente un reparto in cui l'Uta aveva bisogno di portare sicurezza ed esperienza. Si tratta proprio del primo acquisto dell'Uta in questa sessione di mercato estiva.