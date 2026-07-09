Il bonus nascite nei paesi sardi diventa un caso: più figli ma le madri non lavoranoL’Inps analizza la misura attivata nei comuni con meno di 3mila abitanti: nascite aumentate del 21% ma probabilità di occupazione cala del 25%
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Il bonus bebè attivato in Sardegna nel 2022 per le famiglie con figli residenti in comuni con meno di 3.000 abitanti (a 600 euro per il primo figlio e 400 euro per ciascun figlio successivo) ha avuto un impatto significativo sulla fecondità. L'effetto è stato pari a un aumento medio di poco superiore a 0,3 nati al mese, con un incremento annuale di circa 3,6 nati.
È quanto rileva l'Inps in un approfondimento del rapporto annuale, spiegando che, «poiché il numero medio mensile di nati nei comuni trattati nel periodo post-intervento è pari a 1,44, l'effetto stimato corrisponde a un aumento delle nascite di circa il 21%».
Allo stesso tempo però, accanto agli effetti positivi sulla fecondità, la politica potrebbe avere indotto conseguenze rilevanti nel mercato del lavoro. Le madri che hanno avuto un ulteriore figlio e che hanno beneficiato della politica, mostrano infatti, nel periodo 2022-2024, una probabilità significativamente inferiore di essere occupate come dipendenti nel settore privato o pubblico. La riduzione stimata è pari a circa 11 punti percentuali rispetto al gruppo di controllo.
«Si tratta di un effetto di entità rilevante, considerando che la probabilità di occupazione nel gruppo di controllo è di circa il 44%. In termini relativi, ciò corrisponde a una diminuzione di circa il 25% della probabilità di essere occupate», sottolinea l'Inps.
(Unioneonline)