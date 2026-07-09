Basket, arriva il "Marrubiu Summer Street Basketball 2026"Appuntamento mercoledì 15 e giovedì 16 luglio
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Sarà l’accogliente piazza Amsicora il teatro del “Marrubiu Summer Street Basketball 2026”, organizzato dalla Polisportiva Marrubiu.
Mercoledì 15 e giovedì 16 luglio il centro del paese si animerà con la presenza dei migliori cestisti della provincia per il classico 3X3 estivo. Due giorni di basket, sfide e divertimento, con intrattenimento e iniziative dentro e fuori dal campo. Un appuntamento pensato per chi ama lo sport, la palla a spicchi nello spirito dello “streetball” e le serate estive in compagnia.
L’edizione 2026 dell’evento vedrà protagoniste le categorie Open, Under (annate 2009-2010-2011) e Amatori, con un massimo di 4 giocatori per squadra. Le partite si giocheranno dalle 19.30 a mezzanotte. In palio premi per le prime due classificate di categoria e il miglior tiratore del torneo.
Nel corso delle serate non solo basket, ma anche musica, area “food”, bevande e tanto spettacolo.