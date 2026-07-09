Blitz del Corpo Forestale e della Polizia locale di Selargius stamattina a "Su Petzu Mannu", nelle vicinanze della 554, dove sono stati sequestrati due camion che sarebbero stati utilizzati per il traffico illegale di rifiuti di ogni tipo, in particolare materiali ferrosi e plastica.

Sequestrata anche una discarica abusiva di 8mila metri quadrati di terreno, con tre persone denunciate a piede libero per traffico illecito di rifiuti.

L'operazione è scattata in esecuzione di un ordine del Gip del Tribunale di Cagliari. L'ordinanza è stata eseguita dal Corpo Forestale della stazione di Sinnai, presente con otto pattuglie, e da quattro pattuglie della Polizia locale di Selargius.

Si tratta di un’indagine partita tempo, effettuata da Polizia locale e Corpo Forestale per arginare il preoccupante fenomeno delle discariche abusive.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata