Figc Carbonia, cambio della guardia: da Renato Serra a Salvatore AneddaLa delegazione continuerà ad avere un ruolo di primo piano nel panorama calcistico del Sulcis Iglesiente
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Cambio della guardia alla delegazione della Federazione italiana gioco calcio del Sulcis Iglesiente, che non è più diretta da Renato Serra: alla guida c'è ora Salvatore Anedda.
Dopo 39 anni di attività svolta nella FIGC , di cui 29 in qualità di responsabile della Delegazione di Carbonia-Iglesias, Serra aveva deciso di riaccettare, dopo cinque anni, lo stesso incarico per altre due stagioni sportive, che hanno coinciso dopo 40 anni col trasferimento della storica sede da viale Arsia a via Liguria.
Col termine della stagione sportiva 2025-2026, alla soglia dei 78 anni, Serra lascia per la seconda volta questo impegnativo incarico che ha visto la federazione organizzare e curare i campionati delle categorie inferiori e di tutto il variegato settore giovanile, comprese le prestigiose coppe Santa Barbara e Capodanno. Subentra in qualità di Delegato provinciale Salvatore Anedda, assicuratore.
La delegazione continuerà ad avere un ruolo di primo piano nel panorama calcistico del Sulcis Iglesiente.
L'incarico di Serra è stato contrassegnato da un autentico gioco di squadra con la segretaria Loredana Mura, il responsabile dell’attività di base Carlo Scontus, il delegato per il calcio a 5 Cesare Acca, il dirigente Maurizio Madeddu, il supporto alla giustizia sportiva Gianni Reina, il giudice sportivo Alessandro Sini, i sostituti Francesco Murroni, Erika Pitzalis.