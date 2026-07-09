Stage internazionale di prestigio per quanto riguarda il taekwondo domenica prossima, il 12 luglio, alla Palestra Comunale di Dolianova. Sarà presente il maestro Moustapha Akkouh, presidente della federazione belga di taekwondo, in un incontro dove metterà a disposizione degli atleti presenti tutta la sua esperienza e le conoscenze regolamentari e tecniche della disciplina.

Durante lo stage, in programma dalle 9 alle 13, l’attenzione sarà posta sul combattimento e sulle nuove regole del taekwondo, che sono state introdotte in vista delle prossime competizioni internazionali e dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, dove la disciplina sarà presente per l’ottava edizione consecutiva. L’obiettivo è far conoscere agli atleti sardi come questo sport si sta evolvendo in campo internazionale.

«Per la nostra palestra è un’occasione di crescita e aggiornamento in vista dei prossimi Campionati Italiani», fa sapere l’atleta e coach Daniele Giacomini. «Gli insegnamenti dello stage saranno utili a tutti gli atleti della palestra, ma anche a esponenti di livello come il maestro Alessio Giacomini e Manuel Mulana. Prenderanno parte anche alcune società isolane, per far sì che sia un’occasione di confronto e crescita per tutto il movimento del taekwondo in Sardegna».

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