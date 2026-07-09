Il Siniscola continua nell'operazione di ricostruire la rosa per la Seconda Categoria. Dopo la retrocessione della passata stagione il club, che quest'anno compie 70 anni di storia, ha intenzione di ripartire subito da basi solide. Dopo le operazioni intitolate come "La Vecchia Guardia" che hanno riportato alcuni calciatori a Siniscola, c'è spazio anche per il progetto "La Nuova Guardia". Da qui tre conferme rispetto alla rosa dell'annata scorsa: Mattia Saporito, Francesco Bomboi e Roberto Pau.

Il primo, centrocampista classe 2004, è pronto ad iniziare il suo quarto anno con la maglia della Montalbo. Per lui anche un passato nel settore giovanile dell'Olbia. In questa stagione ritrova inoltre Robert Saporito, nonché suo zio.

Un legame saldo e duraturo quello tra la famiglia Saporito e la Montalbo che parte da Decimo Saporito, storica leggenda del club. A seguire, confermato anche Bomboi: difensore di ruolo, si è meritato la riconferma dopo una discreta stagione passata in Prima Categoria. L'ultimo nell'ordine è Pau, centrocampista classe 2002, anche lui riconfermato dall'annata appena terminata. Per lui un passato anche nelle giovanili del Pontedera, oltre alle due stagioni passate con la Montalbo in Promozione tra il 2021 e il 2024.

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