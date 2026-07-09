Il Luogosanto ha confermato altri cinque giocatori per la prossima stagione di Promozione. Sono Luca Barone, Antonio Mossa, Giovanni Ricciu, Gabriele Ena e Emanuele Pilo.

«Cinque conferme importanti con gli interessati che hanno scelto ancora una volta di difendere con orgoglio la maglia della Polisportiva Luogosanto. La loro determinazione, il loro attaccamento ai nostri colori e la voglia di continuare a crescere insieme saranno fondamentali per affrontare al meglio la stagione 2026/2027. Grazie ragazzi per aver scelto ancora questa famiglia. Adesso avanti, tutti insieme, con la stessa passione e lo stesso entusiasmo».

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