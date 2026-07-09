Ancora conferme in casa Uta con le firme di Lorenzo Pionca e Gabriele Orrù. Entrambi difensori, entrambi arrivati l'estate scorsa, sono stati tra i migliori dei biancoverdi nell'annata che ha permesso all'Uta di piazzarsi al decimo posto in Promozione. Per Pionca, difensore centrale classe 2005, è stato un anno ricco di prestazioni al di sopra della sufficienza. L'ex Castiadas e Atletico Uri si è costruito il ruolo di leader di una difesa giovane ma dalle ottime prospettive.

Prospettive che dà anche Gabriele Orrù. Il terzino destro ex Cus Cagliari è stato il titolarissimo sulla fascia per tutta la stagione. Per lui anche la convocazione al Torneo delle Regioni con l'Under19. Con questa notizia, l'Uta certifica piena fiducia sia su Pionca e Orrù, alimentando ancora di più l'idea di avere una rosa giovane e capace di crescere a lungo andare sotto la guida di Antonio Madau.

© Riproduzione riservata