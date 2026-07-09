La Costa Orientale Sarda comunica, con grande soddisfazione, di aver ricevuto esito positivo da parte della Co.Vi.So.D., organo tecnico della FIGC incaricato di verificare la regolarità economico-finanziaria e il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione ai campionati dilettantistici, per la partecipazione al campionato di Serie D 2026/27 che scatterà domenica 6 settembre 2026.

Non è una formalità. Si tratta, infatti, di un passaggio fondamentale che conferma la solidità organizzativa e gestionale del club, frutto del lavoro svolto con serietà, programmazione e senso di responsabilità da parte della Dirigenza, della Segreteria e di tutte le persone che quotidianamente contribuiscono alla crescita della società. Con l’iscrizione formalmente perfezionata, la Costa Orientale Sarda può ora proseguire la pianificazione della nuova stagione, continuando il percorso di consolidamento del progetto sportivo con entusiasmo, ambizione e la volontà di rappresentare al meglio il territorio nel massimo campionato dilettantistico nazionale. Intanto la società, forte anche di questo significativo riconoscimento, prepara l'ennesima stagione di Serie D con l'allenatore-patron Franco Loi e con l'intero staff dirigenziale.

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