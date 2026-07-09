«In Sardegna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 49 interventi per un importo totale di 471 milioni» per fronteggiare l’emergenza siccità.

È quanto emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica, convocata questa mattina dal ministro Matteo Salvini.

«Nel corso dei lavori – si legge in una nota del Mit – si è illustrato lo stato di attuazione del programma nazionale degli investimenti nel settore idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche la situazione attuale del Paese che vede un miglioramento nel Centro-Sud rispetto allo scorso anno, mentre permangono situazioni di severità idrica nelle regioni del bacino del Po, che continuano a richiedere particolare attenzione e monitoraggio».

«Il MIT – prosegue la nota – è impegnato anche nella predisposizione delle procedure per l'assegnazione di circa 1 miliardo per il settore idrico potabile. Inoltre si sta definendo un ulteriore programma di finanziamento di circa 700 milioni nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (PNISSI), destinato principalmente a interventi per l'uso irriguo della risorsa».

Salvini ha sottolineato come «la gestione dell'acqua debba necessariamente essere portata avanti con programmazione e visione di lungo periodo e ha ribadito l'impegno importante del proprio dicastero che oltre ai 6 miliardi già programmati aggiungerà nuove misure per circa 1,7 miliardi a conferma dell'impegno per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata