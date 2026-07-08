Eccellenza, il Calangianus conferma Lello AisoniLa società rinnova la fiducia al preparatore dei portieri
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Il preparatore dei portieri Lello Aisoni è stato confermato nel suo ruolo dal Calangianus per la stagione di Eccellenza 2026/27.
Una figura di esperienza, competenza e professionalità che continuerà a mettere il proprio lavoro al servizio dei portieri della società di tutte le categorie a partire dall'Eccellenza. L'obiettivo è ovviamente quello di assicurare la crescita del gruppo e al raggiungimento degli obiettivi della squadra. Nell'ultima stagione Aisoni ha ottenuto buoni risultati con diversi portieri della società cresciuto notevolmente sotto il profilo tecnico.