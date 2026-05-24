Il Bonorva scrive una delle pagine più belle della propria storia sportiva e conquista la promozione in Eccellenza al termine di una finale playoff infinita, sofferta ed emozionante contro una straordinaria Villacidrese.

Al “Chicchitto Chessa” finisce 1-2 dopo i tempi regolamentari, risultato che annulla il 2-0 dell’andata in favore dei biancorossi, ma nei supplementari arriva il gol decisivo del bomber Domenico Saba che vale il definitivo approdo nel massimo campionato regionale.

Un ritorno atteso nel massimo campionato regionale dopo ben 56 anni. All’epoca l’Eccellenza ancora non esisteva e il torneo di vertice regionale si chiamava Promozione. Oggi il Bonorva può finalmente festeggiare il ritorno tra le grandi del calcio sardo.

Eppure la Villacidrese ha sfiorato l’impresa. La squadra di Diego Mingioni ha creduto nella rimonta fino all’ultimo minuto, riuscendo a riaprire completamente il discorso qualificazione nella ripresa dopo un primo tempo equilibrato e ricco di occasioni.

Partenza subito vivace dei padroni di casa: dopo pochi minuti Zappareddu si rende pericoloso con una spettacolare rovesciata che colpisce la parte alta della traversa. La Villacidrese risponde al 18’ con una punizione di Agostinelli che termina di poco alta. Il Bonorva continua a spingere e al 20’ sfiora il vantaggio con Pinna, servito da Saba, ma il pallone si stampa sull’esterno del palo. Al 34’ altra clamorosa occasione per i biancorossi con una conclusione dalla distanza di Soro che centra ancora la traversa.

Nella ripresa cambia tutto. Dopo appena tre minuti la Villacidrese passa in vantaggio: punizione di Demurtas e deviazione vincente di Caferri per lo 0-1. Gli ospiti prendono coraggio e continuano ad attaccare, trovando però sulla loro strada un grande Mannoni, decisivo prima su Muscas al 20’ e poi ancora quattro minuti più tardi con un altro intervento provvidenziale.

Il Bonorva prova a reagire con Chelo e Saba, ma al 35’ arriva il raddoppio ospite: Agostinelli si libera della marcatura e batte Mannoni firmando il 2-0 che porta la sfida ai supplementari.

Quando la tensione sembra poter schiacciare tutti, sale in cattedra il solito Domenico Saba. All’ottavo minuto del primo tempo supplementare Madeddu pennella un cross dalla sinistra e il bomber biancorosso trova il colpo vincente che fa esplodere il “Chicchitto Chessa”. È il suo 33esimo gol stagionale, probabilmente il più pesante dell’anno.

Nel finale la Villacidrese tenta l’assalto disperato, ma ancora Mannoni salva tutto su Muscas blindando una promozione che entra di diritto nella storia del club.

Per il Bonorva è il coronamento di una stagione straordinaria, costruita con sacrificio, compattezza e qualità. Per la Villacidrese resta l’amarezza di una rimonta soltanto sfiorata, dopo una prova di grande orgoglio e carattere. Ora la squadra di Diego Mingioni dovrà fare il tifo per l'Ilvamaddalena per trovare uno spazio in Eccellenza. La squadra biancoceleste è impegnata nei playoff nazionali di Eccellenza.

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