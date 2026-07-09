Basket, dal 16 al 18 luglio Cagliari ospita il circuito 3x3 ItaliaL'evento si svolgerà nella cornice di Piazza degli Arcipelaghi
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Il circuito 3x3 Italia fa tappa a Cagliari. Dal 16 al 18 luglio Piazza degli Arcipelaghi, al Poetto, ospiterà l'Elite Sardinia powered by Ajo Energia, torneo valido per la qualificazione alle finali nazionali in programma a Riccione nel primo fine settimana di agosto.
La manifestazione porterà nel capoluogo alcune delle migliori squadre del panorama nazionale del basket 3 contro 3, che si contenderanno il pass per l'atto conclusivo del circuito. In palio anche un montepremi di 1.500 euro.
L'evento si svolgerà nella cornice di Piazza degli Arcipelaghi, restituita alla città circa dodici mesi fa dopo un intervento di riqualificazione.
Il torneo sarà aperto alle categorie maschili e femminili, con spazio anche ai tornei Under 14, Under 16, Under 18, Pro e Amatori. Accanto alla competizione agonistica sono previste iniziative dedicate all'inclusione e alla solidarietà, oltre ad alcune novità organizzative.