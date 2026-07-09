Ci sono giocatori che arrivano in una squadra portando con sé molto più di un ruolo.

Colpo grosso del Tertenia che ha tesserato il difensore Toto Bruno. Siciliano d’origine, Bruno ha trovato in Sardegna un pezzo importante del suo percorso calcistico e umano. Una carriera vissuta con serietà, sacrificio e continuità, sempre al servizio della squadra e del gruppo.

Difensore centrale, classe 1991, ha vestito maglie importanti del calcio sardo e si è confrontato con categorie di livello. Dalle esperienze in Serie D con Sant’Elia e Castiadas, al percorso con il Muravera, passando per il Porto Corallo in Eccellenza e per le stagioni con Villacidrese, Jerzu e Cardedu, Toto Bruno ha sempre portato in campo solidità, leadership e spirito da combattente.

Un giocatore abituato a guidare il reparto, a leggere i momenti della partita e a mettere la propria esperienza al servizio della squadra.

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