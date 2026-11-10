L’Arbus Guspini Costa Verde, penultimo nel Girone A di Promozione, cambia allenatore. Il club e il tecnico Nicola Agus hanno raggiunto, di comune accordo, la risoluzione consensuale del contratto. «La società ringrazia profondamente Nicola per l’impegno, la passione, la serietà e la grande dedizione dimostrati durante il suo percorso», il messaggio di saluto.

Agus ha avuto diversi passaggi all’Arbus, che in estate si è fuso con il Guspini dando vita alla Costa Verde. Con i granata ha allenato dalla Prima Categoria all’Eccellenza in vari momenti, con il ritorno a dicembre dello scorso anno al posto di Stefano Pani.

La Costa Verde ha avuto un inizio di stagione in salita. È penultimo con cinque punti, l’unica vittoria risale alla seconda giornata (1-0 contro l’Uta) e domenica ha perso 4-2 in casa dell’Antiochense. Nel prossimo turno, sabato, ospiterà la capolista Arborea per la nona giornata.

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