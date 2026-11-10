Un autunno da incorniciare per Vittoria Storelli. Unica sarda ad aver strappato il pass per Fieracavalli, la giovane amazzone cagliaritana è salita sul secondo gradino del podio nella finalissima di Verona riservata ai migliori cavalieri del Livello 2 Junior del Progetto Sport. In sella a Cornacchio L ha chiuso senza errori entrambe le manche, conquistando l'argento in una delle vetrine più prestigiose dell'equitazione nazionale.

La finalissima si è disputata il 7 e l'8 novembre nell'Arena FISE di Fieracavalli, in una gara a due manche con ostacoli a 110 centimetri e dieci binomi al via. Vittoria e Cornacchio L, castrone baio tedesco del 2014, sono rimasti netti in entrambi i percorsi, fermando il cronometro a 48"83 nell'ultima manche. Davanti a loro soltanto il lombardo Tommaso Iacobellis (L'Eden Ssd), anch'egli con un doppio netto in sella a Nirvano R Z ma più rapido, in 44"78. Terzo il piemontese Felice Bordino con Nastasia-S, doppio netto in 50"76.

Il cammino era partito dalla vittoria nella fase regionale. Alla finale nazionale del Progetto Sport, disputata dall'1 al 4 ottobre al Riviera Resort di San Giovanni in Marignano, in provincia di Rimini, Vittoria ha affrontato tre prove: due gare di stile, nella seconda delle quali ha ottenuto 94/100, e la prova conclusiva, vinta con il miglior tempo di 56"9. Il secondo posto finale le ha aperto le porte della super finale veronese. Con Cornacchio, del resto, l'intesa era stata immediata: alla loro prima gara insieme, nel dicembre 2025, avevano vinto il Trofeo Brevetti a Narni.

Tra la finale nazionale e Verona è arrivato un altro risultato di rilievo. Il 23 e 24 ottobre, ai Campionati Italiani di Cervia patrocinati dal Masaf, Vittoria ha chiuso al secondo posto nella categoria 7 anni e oltre Criterium Brevetti in sella a Carrelinas, Sella Italiana di 8 anni nata e allevata a Santu Lussurgiu da Carlo Malica.

Fieracavalli, la più importante rassegna equestre italiana, si è svolta a Veronafiere dal 5 all'8 novembre, con la Federazione Italiana Sport Equestri impegnata a celebrare il proprio centenario. Nell'Arena FISE, accanto alle esibizioni e ai Master giovanili, sono andate in scena le super finali del Progetto Sport, il circuito federale pensato per accompagnare giovani cavalieri e amazzoni nella crescita tecnica, con una formula che premia insieme la correttezza dello stile e l'efficacia sul percorso. Al Best Rider di Verona accedono soltanto i migliori di ciascun livello, selezionati attraverso le finali nazionali di inizio ottobre.

La passione per i cavalli è arrivata a Vittoria dalla mamma, fin da bambina. La carriera agonistica è cominciata a 12 anni con il primo pony, la connemara Countessa Epona, che ancora oggi fa parte della sua scuderia insieme a Carrelinas, Cornacchio e Praja a Mare, la cavalla «del cuore», ora in pensione. Tesserata per l'Asd Moretti III dell'Ippodromo di Cagliari, allieva di Pietro Arba e di Andrea Guspini, frequenta il terzo anno del liceo classico Dettori, nella sezione Cambridge, e si allena sei giorni su sette, tre ore al giorno, conciliando la sella con lo studio.

Con l'argento di Verona si chiude la sua stagione 2026 di salto ostacoli. Nei prossimi mesi Vittoria sarà impegnata negli studi e nella cura dei suoi compagni di gara, in attesa della stagione 2027 da affrontare con rinnovato entusiasmo. Gli obiettivi li aveva già indicati alla vigilia di Verona: conseguire la patente di primo grado per accedere alle categorie superiori e, un giorno, magari, gareggiare a Piazza di Siena.

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