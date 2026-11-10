Si chiude domani, dopo dieci giorni di attesa, la sfida tra Cannonau Jerzu e Selargius. Alle 17, al comunale di Jerzu, le due squadre torneranno in campo per giocare gli ultimi ventisei minuti, più il recupero, della gara dell’ottava giornata di Promozione, girone A.

Il primo novembre la nebbia aveva costretto l’arbitro a fermare tutto al 19' del secondo tempo, sul 2-2.

Per il Selargius, quinto a 17 punti e reduce dall’1-5 casalingo con l’Uta, i tre punti valgono il terzo posto, a una lunghezza dalla Ferrini e a tre dalla capolista Arborea. Il Jerzu, fermo a 10 dopo il ko di domenica ad Arborea, cerca invece il rilancio. In Coppa Italia, negli ottavi, l’hanno spuntata gli ogliastrini.

Arbitro Giovanni Maria Ortu di Carbonia, assistenti Marco Fara ed Eleonora Tola.

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