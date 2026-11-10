C’era molta Sardegna al via della Maratona di Ravenna Città d’Arte, e i risultati hanno dato ragione a chi ha affrontato la trasferta. Il protagonista è Francesco Pinna, che veste i colori dell’Ampa Training. Alla sua prima maratona in assoluto ha corso in 2h33'09". Il tempo gli è valso la quindicesima piazza della classifica generale e il secondo gradino del podio di categoria.

Dietro di lui, diversi isolani hanno corso sul filo delle tre ore. Ci è riuscito Stefano Contu dell’Atletica Pabillonis, al traguardo in 2h57'21". Ci è riuscito anche Massimiliano Caria della Pol. Runners Oristano, che ha chiuso in 2h59'24". Per Erminio “Mimmo” Coni (ASD Podistica Solidarietà) la soglia è sfuggita per poco: 3h01'22". Ha corso forte anche Roberto Gallus (Podistica Amatori Olbia), arrivato in 3h07'.

Il presidente dell’Atletica Dolianova, Marco Cara, è tornato a casa con il miglior tempo della sua carriera: 3h10'. Tra i master ha dato un’altra prova di costanza Marco Corona dell’Atletica Oristano, quinto nella categoria SM70.

Due i portacolori della Cagliari Marathon Club al traguardo. Chiara Affinito ha chiuso in 3h23'35", Luca Fontana in 3h56'47".

Nella mezza maratona molto positiva la prestazione di Ettore Murru, che ha corso in 1h29'13" come anche quella di Francesca Nocera che ha chiuso in 1h47'59", Francesco Addis in 2h02'55". «È stata una corsa bellissima»,dice Nocera. Il pubblico ti spinge e il centro storico ti fa dimenticare la fatica. Ho cercato di partire con prudenza e nella seconda parte mi sono sentita bene. Ritrovare così tanti sardi in gara e all’arrivo è stato un valore aggiunto».

Alla Lago Maggiore Marathon, che corre lungo le sponde del lago tra scorci spettacolari, grande prestazione di Giuseppe Fenu dell’Alguerunners che ha chiuso in 2h37'.

Anche il G.P. Assemini ha corso all’estero, a Malaga, con due atleti. Nella maratona Salvatore Cappai ha corso in 2h54'. Nella mezza Emiliano Sulis ha chiuso in 1h33'.

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