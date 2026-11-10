L’Alguer Rugby aderisce al Movember, l’iniziativa a livello internazionale il cui nome nasce dall’unione delle parole “moustache” (baffi) e “November”.

I giocatori algheresi hanno raccolto l’invito insieme al loro allenatore e a tutta la società. L’obiettivo è sensibilizzare le persone sulla salute maschile, in particolare sulla prevenzione del tumore alla prostata e agli organi genitali maschili, ma anche sulla salute mentale degli uomini.

Aderendo al Movember si sceglie di farsi crescere i baffi durante tutto il mese. "Moustache" che sono il simbolo dell'iniziativa che ha lo scopo di puntare l’attenzione su queste tematiche, promuovendo la prevenzione e incoraggiando giovani e adulti a parlare della propria salute, confrontarsi con altri e chiedere aiuto agli esperti qualora ne avessero necessità.

Nell’occasione, è stato anche realizzando un video che ha visto protagonisti i giocatori della prima squadra che hanno voluto tutti aderire all'importante iniziativa. Nelle pagine social dell’Alguer Rugby è possibile vedere il video dei ragazzi e trovare ulteriori informazioni su questa iniziativa.

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