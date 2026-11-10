Il via libera è arrivato ieri in tarda serata: la società esterna che si è occupata di verificare il progetto definitivo dello stadio che sorgerà sulle ceneri del vecchio Sant'Elia ha inviato il report al Comune. E non ci sono rilievi o altri ostacoli: l'opera si può realizzare.

«Si tratta - spiega l'assessore comunale allo sport Giuseppe Macciotta - di una tappa fondamentale del percorso amministrativo che condurrà entro la giornata di domani alla pubblicazione del bando di gara».

Un sì dopo oltre tre mesi di attesa: «Un traguardo importante lungamente atteso - continua Macciotta - che ha comportato uno scostamento nei tempi previsti conseguente al rigore con cui è stato effettuata la verifica di appaltabilità dell'opera. Un controllo imprescindibile a tutela dell'interesse pubblico. Siamo ovviamente orgogliosi del risultato che consente di sbloccare un procedimento che si era arenato da più di quindici anni e di rendere concreta la prospettiva del nuovo stadio di Cagliari. Un’opera centrale nella futura prospettiva di crescita del quartiere e della città».

I tempi consentono ancora di sperare negli Europei del 2032. Per ora l'unica certezza è che per la prima volta ci sarà il bando per il nuovo stadio. «Cagliari- conclude Macciotta - potrà pertanto godere di un prossimo futuro di un impianto moderno e polifunzionale idoneo ad ospitare grandi eventi sportivi, culturali e di spettacolo. È questo è ciò che più conta. Poi se dovessimo essere inseriti tra le città ospitanti dei campionati europei del 2032 ne potremo andare fieri anche se è innegabile che si tratta di una competizione tra città a differente livello dall'esito assai incerto. L'unica certezza è che Cagliari avrà finalmente il nuovo stadio».

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