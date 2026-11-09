Un Tavolara schiacciasassi vola in vetta al girone C della Prima categoria con sette vittorie su altrettante gare giocate, 23 reti fatte, tre, quelle subite. La squadra di Michele Tamponi vince e gioca bene: uno squadrone con tanti nomi illustri ad iniziare dal portiere, ex Olbia in C Van der Want. E ancora, Malesa, Varrucciu, Raimo, e Gallo. Tre, le seconde in classifica con 15 punti: Golfo Aranci, Oschirese e Corrasi. Domenica si gioca Oschirese-Tavolara, in una gara destinata a portare tanti tifosi allo stadio. Il Tavolara sogna il grande rilancio, dopo campionati giocati in Eccellenza e in Interregionale. In coda, la Lulese è ultima con un punto, il Silanus con due e il Tuttavista con tre.

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