Domani alle 15 si gioca l’andata delle semifinali della Coppa Italia di Eccellenza. Al Monteponi l’Iglesias, che un anno fa alzò il trofeo battendo il Tempio ai rigori, riceve la Nuorese, vincitrice nel 2018-19.

I minerari arrivano lanciati, terzi in campionato e ancora imbattuti; i barbaricini invece faticano, tredicesimi con 7 punti. Arbitra Francesco Orrù di Cagliari.

Al Mariotti l’Alghero ospita il Santa Teresa Gallura: nessuna delle due ha mai disputato una finale, e chi passerà scriverà una pagina nuova della propria storia. I galluresi, secondi e imbattuti, hanno tre punti in più dei padroni di casa, quinti a quota 16. In campionato, l’11 ottobre, era finita 0-0. Dirige Mario Corrias di Nuoro.

Tutto ancora da decidere: il verdetto arriverà con le gare di ritorno.

© Riproduzione riservata