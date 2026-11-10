La Futsal Fc Alghero non si ferma più e, nel segno della continuità e del grande carattere, conquista una vittoria pesantissima in trasferta, 5-4 sul campo della Domus Perdaxius. Un successo sofferto nel finale, ma ampiamente meritato, che conferma la bontà del lavoro dei giallorossi. In scia alla Prima squadra, splende anche la stella dell'Under 19, protagonista di una prestazione da incorniciare contro il Cus Cagliari.

Affrontare la trasferta di Perdaxius, con le sue curve e i chilometri di distanza, non ha minimamente scalfito la concentrazione della squadra di mister Tente. Anzi, l'approccio è stato tra i migliori visti nelle ultime due stagioni. I primi 20' di gioco sono stati un autentico manifesto del futsal: Trame di gioco eccellenti e un’intensità altissima che ha messo alle corde i padroni di casa della Domus, incapaci di trovare le contromisure. Un primo tempo chiuso sul 3-0 per gli algheresi, un vantaggio che, per mole di gioco e occasioni create, avrebbe potuto essere persino più rotondo.

Nella ripresa, dopo un avvio caratterizzato da diverse opportunità sprecate sottoporta per chiudere definitivamente i conti, la gara ha vissuto momenti di tensione. Un calo fisiologico dei giallorossi ha permesso al Perdaxius di riaprire i giochi grazie a due reti in rapida successione. Tuttavia, nel momento di maggiore pressione, la squadra ha dimostrato maturità: i ragazzi hanno tenuto botta, reagendo con personalità e riportandosi sul 2-4 prima di allungare sul 3-5. Nel finale, il definitivo 4-5 siglato dai locali a soli 10" dalla sirena è servito solo a rendere il passivo meno rotondo, consegnando i tre punti agli ospiti. Protagonisti assoluti del match sottoporta sono stati Yassir Abbadi, autore di una splendida tripletta, e Mikel De Lo Santos, che ha timbrato il cartellino con una pregevole doppietta.

Il weekend perfetto della galassia giallorossa si completa con l'impresa della formazione Under 19. I ragazzi guidati da mister Neri hanno messo in campo una prestazione maiuscola, superando i quotati avversari del Cus Cagliari. Una prova di forza e qualità tecnica che ha esaltato il pubblico di casa, trascinato in particolare da uno strepitoso Meloni Turrini, autore di una straordinaria quadrupletta che ha steso i rossoblù cagliaritani.

Due vittorie che caricano tutto l'ambiente in vista dei prossimi impegni, confermando la crescita esponenziale del movimento calcettistico algherese.

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