«Un accordo è sempre possibile e ritengo auspicabile», getta acqua sul fuoco l’avvocato Paolo Angius, uno dei massimi esperti in Diritto dei trasporti. Ma al momento sembra conflittuale l’uscita di scena di Aeroitalia dalla Continuità territoriale sarda. Da una parte la compagnia che, appellandosi al Codice civile, sostiene di poter dire addio ai collegamenti a tariffe agevolate anche prima di gennaio, il termine annunciato una settimana fa dall’amministratore delegato Gaetano Intrieri; dall’altra la Regione che, in base al Regolamento europeo 1008/2008, ha ribadito l’obbligo di un preavviso di sei mesi.

Quadro normativo

Intrieri ha tirato in ballo l’articolo 1467 per rivendicare la facoltà del vettore di decidere in autonomia la rinuncia alle rotte sarde. E sono cinque quelle che la compagnia si è aggiudicata con il bando 2026-2029: da Cagliari e Olbia verso Roma e Milano più l’Alghero-Fiumicino. Il 1467 norma la “Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta”, in seguito al «verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili». In questi casi, «la parte che deve tale prestazione può domandare la rescissione del contratto». Ma la Continuità territoriale soddisfa un bisogno essenziale della collettività, ragion per cui l’interesse generale prevale sul diritto comune.

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