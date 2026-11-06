Dopo settimane di indiscrezioni e scatti rubati, Paolo Bonolis mette fine alle voci sulla sua vita sentimentale. Il conduttore televisivo, 65 anni, ha scelto Instagram per presentare pubblicamente Carola Moroni, la donna che sta frequentando dopo la separazione da Sonia Bruganelli.

«Scusate se, per una volta, mi affaccio a questo mondo per parlare di una questione personale. Non l’ho mai fatto prima, ma oggi mi fa piacere condividere con voi un momento particolarmente bello della mia vita, per me e per i miei figli», ha scritto nel post.

«Un periodo sereno e felice, a dispetto di certi spifferi che ogni tanto cercano di insinuarsi dalla finestra. Sto frequentando una donna che mi piace molto, Carola, e con la quale sto vivendo momenti davvero piacevoli». Quanto all’ex moglie Sonia Bruganelli e ad Angelo Madonia, ballerino e insegnante di danza: «Un compagno che apprezzo e, allo stesso modo, lei apprezza molto Carola. La realtà è molto più semplice di quanto qualcuno voglia raccontare: amiamo i nostri figli, viviamo per loro, stiamo bene e continuiamo a collaborare serenamente anche sul lavoro. Non ci sono misteri, tensioni o retroscena da svelare».

Trentadue anni, originaria dei Castelli Romani, Carola Moroni è laureata in Informatica e lavora nel settore digitale. Nel 2023 ha partecipato a «Temptation Island» come tentatrice.

La frequentazione con Bonolis, secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime settimane, sarebbe iniziata già da diversi mesi.

«E se proprio vi piacciono le fantasie – conclude il presentatore – vi consiglio Le cronache di Narnia o, ancora meglio, la saga de La torre nera di Stephen King. Almeno lì la fantasia è dichiarata, ed è anche scritta molto bene».

(Unioneonline/D)

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