Nel fine settimana in cui il basket sardo ha pianto la perdita di Tore Serra, si è scesi in campo nel torneo di Divisione Regionale 2.

Sud. Nel girone A continua a essere un terzetto a guidare la classifica. Le battistrada sono sempre Sinnai, che ha battuto il Beta per 77-29 (con 16 punti di Carrucciu), Assemini “Black (rinviata la sua gara contro Calasetta) e Cagliari Basket, sconfitto dall’Assemini “White” per 58-61. Le prime due sono a punteggio pieno, i cagliaritani invece hanno subito già due sconfitte. Nelle altre gare, da segnalare la vittoria esterna del Carloforte, per 58-71, sul campo della Sulcis Spes. Miglior realizzatore della gara è Faggiano, tra i padroni di casa, con 23 punti. Infine, vince Iglesias contro Settimo (76-68). Rinviata all’ultimo Madas Siliqua-Carbonia. Nel girone B, invece, La Casa del Sorriso ottiene la quinta vittoria in altrettante gare, in casa della Primavera Gonnosfanadiga (31-76 con un Casula da 18 punti personali) e prosegue la sua fuga solitaria in vetta. A ruota seguono Condor Monserrato (vittorioso in casa de Il Gabbiano per 36-68), Ferrini Quartu (87-46 all’Astro Cagliari) e l’Azzurra Oristano (70-59 contro Genneruxi). Prima vittoria stagionale dell’Antonianum Quartu che si impone per 79-73 contro la Vitalis San Gavino. Infine, nel derby dell’oristanese, Mogoro batte Marrubiu con il punteggio di 77-55. Tra i mogoresi è Piras il migliore, con 15 punti.

Nord. Prosegue la corsa del tandem Macomer 2.0-Masters Sassari in testa alla classifica. I primi si impongono in trasferta, trascinati da un Marras da 26 punti personali, sul parquet del Team Sport Sassari, per 75-79. Vittoria casalinga, invece, per la Masters (Dore realizza 16 punti), contro l’Accademia Olmedo, con il punteggio di 73-46. Alle spalle, non mollano la presa M.B.A. Alghero (vittoriosa in casa contro Ghilarza per 78-74) e Pallacanestro Nuoro (86-78 alla Nova Pallacanestro). Nelle altre sfide del girone, spicca la netta vittoria dell’Olimpia Olbia ai danni dello Shardana (100-65), della Fenix Sassari contro Arzachena (88-59 e un Pilo da 33 punti personali) e quella della Demones Ozieri, per 72-64 ai danni della Virtus Olbia.

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