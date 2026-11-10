Terza giornata di andata del torneo di Serie C Femminile di basket contraddistinta da match equilibrati.

L’unico colpo esterno, con larga vittoria, è quello della Virtus Olbia, sul parquet de Il Gabbiano (31-74). Olbiesi che controllano la sfida sin dalle prime battute, portando a casa una vittoria che vale anche l’aggancio al primato. Nella Virtus spiccano i 21 punti firmati da Cinquegrana, grande protagonista della sfida. Aggancio al primo posto riuscito ai danni del Jolly Dolianova, sconfitto sul campo dell’Assemini per 53-48. Partita che sembra indirizzata dopo 30’, quando il punteggio è sul 42-26. Negli ultimi 10’, però, la compagine ospite reagisce e riduce il margine fino al -5 finale. Top scorer dell’incontro è Trudu, del Jolly, con 16 punti. Infine, vittoria di misura del Panda Monserrato contro il Sinnai (41-40). Monserratine che raggiungono il massimo vantaggio all’intervallo (24-11 al 20’). Nella ripresa le sinnaesi rosicchiano punto su punto (31-22 al 30’), ma non riescono a impattare. Le ospiti si devono accontentare della miglior realizzatrice della gara, Cabras con 14 punti.

Ora testa al prossimo turno, in programma tra il 14 e il 15 novembre.

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