Sadali e Verde Isola Carloforte continuano a volare a braccetto, a quota 19, nel girone B della Prima categoria. Domenica hanno vinto in trasferta, rispettivamente contro Tonara e Sanverese, dimostrando di attraversare un momento magico. Non molla il Furtei, terzo, a tre punti di distacco con 16 punti. , a suo volta vittorioso a Perdaxius. Successo sempre in trasferta anche dell'Isili , a 14 punti. Una bella lotta fra squadre forti e ambiziose. In coda, dopo sette giornate di campionato, la Sanverese, a zero punti. La Gialeto è penultima con due punti, il Segariu, terzultimo a quota quattro. <Il campionato-dice Albertino Melis, allenatore della Verde Isola-è già in piena bagarre in un girone molto competitivo. Domenica ospiteremo l'Isili, altra grande del campionato. Sarà una bella sfida>.

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