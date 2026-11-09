Il Tc Terranova chiude la regular season del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre rifilando un netto 5-1 al Tennis Macerata.

Un risultato particolarmente significativo per la squadra guidata dal capitano e direttore tecnico Andrea Frasconi, capace di concludere la fase a gironi con una prestazione convincente contro una delle formazioni più competitive del raggruppamento.

Frasconi spiega: "Siamo molto soddisfatti della prestazione e soprattutto della reazione che la squadra ha avuto nella seconda parte del campionato. Dopo un inizio difficile, nel quale abbiamo affrontato avversari molto competitivi, i ragazzi hanno dimostrato carattere, determinazione e un grande spirito di gruppo. Battere prima Perugia, che guidava la classifica, e poi Macerata, seconda forza del girone alla vigilia, significa aver raggiunto un livello di competitività importante. Questa vittoria è il risultato del lavoro quotidiano e della fiducia che abbiamo sempre avuto nelle qualità dei nostri giocatori. 5-1 è un risultato netto, sono felice per le prestazioni, a partire dalla vittoria di Arthur Weber contro Compagnucci, uno dei più forti talenti nazionali, in un match dal livello altissimo. Grandi prestazioni di Davide Vargiu e Salomone, oltre alle vittorie nei due doppi, con Weber e Salomone e Daniel Frasconi con Mazzuchelli".

Il capitano si dichiara "soddisfatto, anche se rimane il rammarico che nonostante il risultato di oggi e le due vittorie consecutive arriviamo quarti, con lo scontro salvezza nei playout che disputeremo fuori casa. Recriminiamo per i due punti perso con Barletta due domeniche fa, che ci hanno fatto perdere il terzo posto che ci avrebbe dato l’opportunità di giocare in casa i playout. Aspettiamo il sorteggio, ma ce la giochiamo. La squadra è competitiva e ce la giocheremo con tutti”.

La compagine olbiese aspetta il sorteggio di domani mattina a Roma, che deciderà l'avversaria nei playout-salvezza (gara secca in trasferta) di domenica 22 novembre.

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