L’Arborea non sbaglia e allunga in vetta al girone A di Promozione. La capolista batte 2-0 il Cannonau Jerzu al “Ginetto Neri” e sale a 23 punti. Dopo la giornata di oggi è l’unica squadra ancora imbattuta del girone: sette vittorie e due pareggi. Il Cannonau resta a 10 punti, in attesa di completare il recupero con il Selargius.

Tiene il passo la Ferrini, che travolge 5-0 il Castiadas al “Giampiero Polese” e resta seconda a due lunghezze, a quota 21. Per la squadra cagliaritana sono numeri da primato: miglior attacco con 26 reti e miglior difesa con appena 5 gol subiti. Al terzo posto sale il Sant’Elena, che espugna Masainas con un 1-0 e arriva a 19. A 18 c’è il Vecchio Borgo Sant’Elia, che a Sinnai supera 2-1 la Tharros.

La sorpresa di giornata arriva da Monserrato. Il Selargius, fin qui imbattuto, crolla 5-1 contro l’Uta e incassa la prima sconfitta stagionale. Resta a 17 punti, con una partita da completare: mercoledì a Jerzu si giocheranno i minuti restanti della gara con il Cannonau, sospesa sul 2-2 per nebbia. L’Uta, che arrivava dal ko interno con il Cus, scavalca l’Arbus e sale a 7 punti.

Nelle altre gare l’Accademia Sulcitana supera 3-2 l’Atletico Cagliari a Villa San Pietro e sale a 15 punti. Il Cus Cagliari batte 3-0 il Samugheo a Sa Duchessa e arriva a 13. L’Antiochense si impone 4-2 nello scontro salvezza con l’Arbus Guspini Costa Verde e aggancia il Cannonau a quota 10.

In coda il Tharros, penalizzato di un punto, resta ultimo a 2 ed è ancora senza vittorie. Davanti c’è l’Arbus a 5, poi l’Uta a 7 e la coppia formata da Atletico Masainas e Samugheo a 8.

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