Tennis Serie A, i sorteggi delle squadre sardeEcco le avversarie delle compagini sarde nei playoff e playout maschili e femminili
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Le quattro squadre sarde che disputano i campionati nazionali di Serie A di tennis conoscono ora le avversarie.
Nei playout-salvezza di A1 femminile, il Tc Cagliari affronterà il Ct Palermo in una doppia sfida decisiva (andata domenica 22 novembre in Sicilia, ritorno sette giorni dopo in Sardegna).
Doppia sfida decisiva anche per il Tc Alghero MP Finance nei playoff-promozione di Serie A2 maschile: andata il 22 sul green set di Maria Pia, ritorno domenica 29 sui campi del Tc Lecco.
Più articolati i playout: chi vince la gara secca di domenica 22 si salva, chi perde partecipa a un tabellone a otto: due si salvano, sei retrocedono.
Si parte con Tc Ancona-Tc Terranova e Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente-Ct Lucca.