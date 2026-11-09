«Fino a 10 milioni di euro per il 2026 a sostegno della continuità territoriale aerea della Sardegna. Il decreto legge Infrastrutture, approvato dal Consiglio dei ministri, interviene per fronteggiare l’eccezionale aumento dei costi del carburante per l’aviazione e tutelare i collegamenti dell’Isola».

Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in una nota a margine del Consiglio dei ministri. «Una risposta concreta nell’ambito dell’impegno del ministro Matteo Salvini per assicurare ai cittadini sardi il diritto di spostarsi per lavoro, studio, salute e necessità familiari. Garantire la continuità territoriale significa ridurre gli svantaggi dell’insularità e mantenere la Sardegna collegata al resto del Paese».

(Unioneonline)

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