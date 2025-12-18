Natale in Romangia con i “Canti nell’anima- Spiritual songs”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Per “Natale in Romangia”, domenica 21 dicembre alle 20, nel Convento della Beata Vergine d'Itria di Sorso, nella piazza Marginesu, una serata di "Canti dell'Anima-Spiritual Songs", con il Coro polifonico Santa Croce, diretto dal maestro Graziano Madrau, e il trio gospel statunitense Gospel Spirit USA. Il coro Polifonico Santa Croce ha sede e opera a Sorso da sei anni, è registrato ufficialmente dal settembre del 2009 come “Associazione Culturale - Musicale”.
I componenti della corale, poco più di 40, sono diretti dal Maestro Graziano Madrau che con pazienza e competenza li sta guidando in un percorso di crescita musicale dotando il coro di un repertorio che spazia da tradizionali canti sardi a brani di diverse epoche e nazionalità fino ai classici brani polifonici sacri.
Il trio Gospel americano affonda le radici nella più genuina e intensa tradizione della musica religiosa dei neri d’america, e grazie ad un intensa capacità vocale ed interpretativa riesce a generare un clima di gioiosa e fraterna unione del pubblico. La dimensione live è infatti la loro espressione più congeniale, sulla quale hanno costruito la loro fama nel mondo, esibendosi ai più prestigiosi appuntamenti negli Usa.