Per “Natale in Romangia”, domenica 21 dicembre alle 20, nel Convento della Beata Vergine d'Itria di Sorso, nella piazza Marginesu, una serata di "Canti dell'Anima-Spiritual Songs", con il Coro polifonico Santa Croce, diretto dal maestro Graziano Madrau, e il trio gospel statunitense Gospel Spirit USA. Il coro Polifonico Santa Croce ha sede e opera a Sorso da sei anni, è registrato ufficialmente dal settembre del 2009 come “Associazione Culturale - Musicale”.

I componenti della corale, poco più di 40, sono diretti dal Maestro Graziano Madrau che con pazienza e competenza li sta guidando in un percorso di crescita musicale dotando il coro di un repertorio che spazia da tradizionali canti sardi a brani di diverse epoche e nazionalità fino ai classici brani polifonici sacri.

Il trio Gospel americano affonda le radici nella più genuina e intensa tradizione della musica religiosa dei neri d’america, e grazie ad un intensa capacità vocale ed interpretativa riesce a generare un clima di gioiosa e fraterna unione del pubblico. La dimensione live è infatti la loro espressione più congeniale, sulla quale hanno costruito la loro fama nel mondo, esibendosi ai più prestigiosi appuntamenti negli Usa.

