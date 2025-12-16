Dal successo di X Factor ai vertici delle piattaforme musicali, EroCaddeo sarà sul palco di Golfo Aranci, il 26 dicembre alle 18:30, unica data nel Nord Sardegna prima di Capodanno.

Nell’Isola approderà per la prima volta dopo il talent di Sky alla Fiera di Cagliari, il prossimo 23 dicembre, nello straordinario concerto-evento ERO CADDEO – LIVE “BACK TO HOME” all’Opera Music Forum. Un grande evento indoor organizzato da Tra le Nuvole e Radiolina. Media partner il Gruppo L’Unione Sarda. Poi il 26 a Golfo Aranci e il 27 dicembre a Carbonia.

Da Sinnai, paese in cui è cresciuto e che lo ha sempre sostenuto, al secolo Damiano Caddeo, classe 1997, ha debuttato al talent show televisivo in cui ha conquistato il secondo posto e, in breve tempo, ha collezionato oltre due milioni di visualizzazioni di streaming, posizionandosi nella Top 50 di Spotify con il suo inedito Punto.

La sua carriera inizia con la vittoria al Radiolina Contest 2021 che lo lancia sui palchi di numerosi festival e di artisti come Rose Villain, di cui ha aperto il concerto quest'estate a Dorgali.

