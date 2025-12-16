Non solo musica, ma anche un approfondimento sui temi delle tradizioni e del Natale. Triplice appuntamento a ingresso gratuito con "Musica Memoria Tradizioni" un format diverso dal solito ideato da Alberto Sanna, violinista e musicologo, e don Michele Murgia.

La scelta delle location a Sassari non è casuale. Primo appuntamento venerdì alle 10 nella residenza per anziani "Casa Serena", mentre alle 18 sarà la sede istituzionale della Fondazione di Sardegna a ospitare l'evento. Domenica alle 17.30 si chiude all'oratorio "padre Manzella" nella Parrocchia San Gavino Martire di Bancali.

Nei suoi concerti Alberto Sanna eseguirà, senza accompagnamento, musiche italiane del tardo Seicento su una copia di un violino dell’epoca. Come è sua consuetudine il violinista e musicologo coinvolgerà il pubblico in una conversazione sui temi della memoria – individuale e collettiva – e delle tradizioni, sia ancora vive sia ormai estinte.

In un secondo momento, il sacerdote don Michele Murgia approfondirà il significato del Natale attraverso le fonti letterarie dei Vangeli canonici e apocrifi. Il concerto si concluderà con un’analisi delle fonti musicali dal Settecento a oggi, tra devozione religiosa e cultura pop, durante la quale il pubblico sarà chiamato a partecipare attivamente.

Gli eventi sono realizzati con il contributo del Comune di Sassari, nell’ambito dell’Avviso pubblico per l’individuazione di proposte progettuali per il periodo natalizio 2025.

