Cosa dicono le stelle per il 16 dicembreLa giornata segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ariete – Piccoli imprevisti sul lavoro rischiano di innervosirvi. Non disperate e portate avanti i vostri progetti.
Toro – Un paio di occhi dolci vi fanno girare la testa. Prendete l’iniziativa, potrebbe nascere qualcosa di speciale...
Gemelli – Oggi il mondo vi sorride. Godetevi la bellezza delle piccole cose in compagnia di qualcuno di speciale!
Cancro – Una piacevole conversazione con una persona che non vedete da tempo vi rallegrerà la giornata!
Leone – In questa grigia giornata invernale, siete voi a portare la luce alla vostra famiglia, al partner ed agli amici.
Vergine – Anche se siamo all’inizio della settimana, concedetevi un momento di pausa dai vostri mille impegni.
Bilancia – Giornata positiva per la vostra vita sentimentale: il vostro partner vi riempie di affetto e romanticismo.
Scorpione – Impegni e scadenze si accumulano sulla vostra agenda. Tenete duro, le soddisfazioni arriveranno.
Sagittario – Guardate con ottimismo agli imprevisti della giornata. Ricordate, non tutti i mali vengono per nuocere!
Capricorno – Oggi, purtroppo, non tutto andrà secondo i vostri piani. Per fortuna esistono gli amici di sempre per parlarne!
Acquario – M’ama o non m’ama? I dubbi vi attanagliano il cuore. Presto troverete delle risposte da chi vi fa penare.
Pesci – Giornata strana, vi sentite come un pesce fuor d’acqua. Meglio godersi la solitudine per ricaricarsi.