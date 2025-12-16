Ariete – Piccoli imprevisti sul lavoro rischiano di innervosirvi. Non disperate e portate avanti i vostri progetti.

Toro – Un paio di occhi dolci vi fanno girare la testa. Prendete l’iniziativa, potrebbe nascere qualcosa di speciale...

Gemelli – Oggi il mondo vi sorride. Godetevi la bellezza delle piccole cose in compagnia di qualcuno di speciale!

Cancro – Una piacevole conversazione con una persona che non vedete da tempo vi rallegrerà la giornata!

Leone – In questa grigia giornata invernale, siete voi a portare la luce alla vostra famiglia, al partner ed agli amici.

Vergine – Anche se siamo all’inizio della settimana, concedetevi un momento di pausa dai vostri mille impegni.

Bilancia – Giornata positiva per la vostra vita sentimentale: il vostro partner vi riempie di affetto e romanticismo.

Scorpione – Impegni e scadenze si accumulano sulla vostra agenda. Tenete duro, le soddisfazioni arriveranno.

Sagittario – Guardate con ottimismo agli imprevisti della giornata. Ricordate, non tutti i mali vengono per nuocere!

Capricorno – Oggi, purtroppo, non tutto andrà secondo i vostri piani. Per fortuna esistono gli amici di sempre per parlarne!

Acquario – M’ama o non m’ama? I dubbi vi attanagliano il cuore. Presto troverete delle risposte da chi vi fa penare.

Pesci – Giornata strana, vi sentite come un pesce fuor d’acqua. Meglio godersi la solitudine per ricaricarsi.

