Dopo anni di concerti e una stagione estiva che li ha visti protagonisti in tutta la Sardegna con il tributo agli 883, la band “Tieni il Tempo” torna sul palcoscenico teatrale con uno spettacolo completamente nuovo.

Il 5 gennaio, al Teatro Massimo di Cagliari, la band sarda presenterà “Lleva el ritmo”, uno show che unisce musica, comicità e racconto generazionale.

Attivi dal 2013, i Tieni il Tempo si sono affermati come una delle realtà più seguite del panorama live isolano. Il ritorno a teatro arriva dopo il doppio sold out del 2024, impreziosito dalla partecipazione di Mauro Repetto, storico fondatore degli 883, un momento che ha segnato un punto di svolta nel percorso artistico della band.

A guidare lo spettacolo è Emanuele Sulis, voce del gruppo e ideatore del progetto, affiancato da Roberto Mulliri e Andrea Zucca.

«Non volevamo riproporre qualcosa di già visto», spiega Sulis. «Lleva el ritmo nasce dall’esigenza di raccontare cosa rappresentano oggi quelle canzoni, non solo per chi è cresciuto con gli 883, ma anche per chi le scopre adesso. La musica diventa un ponte tra generazioni».

Lo spettacolo alterna le canzoni simbolo degli 883 e di Max Pezzali a sketch comici, improvvisazioni e monologhi riflessivi, in un continuo dialogo con il pubblico, chiamato a partecipare attivamente allo show.

«Il pubblico non è mai solo spettatore», continua Sulis, «diventa parte integrante della serata, perché quelle canzoni appartengono a tutti. Ognuno ha una storia legata a un brano, e noi giochiamo proprio su questo».

Non mancano elementi di innovazione: supporti audiovisivi di ultima generazione e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale ampliano le possibilità narrative e sceniche. «Ci piace sperimentare», sottolinea Sulis, «senza perdere l’autoironia che ci contraddistingue. Vogliamo far ridere, emozionare e, soprattutto, far sentire le persone a casa».

Prodotto dall’associazione Dreamwalk Sound, in collaborazione con la storica agenzia Vadilonga e R&G Music, “Lleva el ritmo” si preannuncia come uno spettacolo unico nel suo genere, capace di fondere musica e teatro in un’esperienza condivisa, nel segno di un repertorio che continua a parlare a più generazioni. I biglietti sono disponibili presso il circuito Box Office.

