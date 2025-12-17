Ariete: Mille impegni per questa giornata: portate pazienza, da oggi in poi la settimana sarà sempre più in discesa.

Toro: Oggi la fortuna vi sorride. Lasciatevi guidare dall’istinto e vedrete arrivare delle piacevoli sorprese...

Gemelli: Invidie e dissapori sul posto di lavoro. Non ascoltate le malelingue e portate avanti i vostri progetti con impegno.

Cancro: Per affrontare al meglio questa giornata, concedetevi un momento di relax in mezzo alla natura.

Leone: Un brutto litigio rende nero il vostro umore. Non sfogatevi sul vostro partner, cercate invece il suo conforto.

Vergine: Piccole soddisfazioni vi rallegrano la giornata. Godetevele al massimo, ve le siete guadagnate!

Bilancia: Nuove idee prendono forma nella vostra testa, proponetele sul lavoro, i vostri colleghi vi ringrazieranno!

Scorpione: Per quanto siate indipendenti, ricordate che ci sono persone fidate attorno a voi pronte ad aiutarvi.

Sagittario: Nuove opportunità lavorative si aprono per voi. Lasciatevi andare alle novità con ottimismo ed entusiasmo!

Capricorno: I vostri sentimenti appaiono più confusi che mai. Meglio chiarirsi le idee prima di prendere decisioni affrettate.

Acquario: Piccoli imprevisti vi metteranno davanti alle vostre paure. Oggi è il momento di prendere coraggio!

Pesci: Anche se ultimamente vi sembra che il partner vi trascuri, non è così. Una bella sorpresa è in arrivo...

