Cosa dicono le stelle per il 17 dicembreLa giornata segno per segno
Ariete: Mille impegni per questa giornata: portate pazienza, da oggi in poi la settimana sarà sempre più in discesa.
Toro: Oggi la fortuna vi sorride. Lasciatevi guidare dall’istinto e vedrete arrivare delle piacevoli sorprese...
Gemelli: Invidie e dissapori sul posto di lavoro. Non ascoltate le malelingue e portate avanti i vostri progetti con impegno.
Cancro: Per affrontare al meglio questa giornata, concedetevi un momento di relax in mezzo alla natura.
Leone: Un brutto litigio rende nero il vostro umore. Non sfogatevi sul vostro partner, cercate invece il suo conforto.
Vergine: Piccole soddisfazioni vi rallegrano la giornata. Godetevele al massimo, ve le siete guadagnate!
Bilancia: Nuove idee prendono forma nella vostra testa, proponetele sul lavoro, i vostri colleghi vi ringrazieranno!
Scorpione: Per quanto siate indipendenti, ricordate che ci sono persone fidate attorno a voi pronte ad aiutarvi.
Sagittario: Nuove opportunità lavorative si aprono per voi. Lasciatevi andare alle novità con ottimismo ed entusiasmo!
Capricorno: I vostri sentimenti appaiono più confusi che mai. Meglio chiarirsi le idee prima di prendere decisioni affrettate.
Acquario: Piccoli imprevisti vi metteranno davanti alle vostre paure. Oggi è il momento di prendere coraggio!
Pesci: Anche se ultimamente vi sembra che il partner vi trascuri, non è così. Una bella sorpresa è in arrivo...