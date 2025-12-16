Kevin Spacey star internazionale del nuovo comedy show di RaiPlay, “Minimarket”.

L’attore due volte Premio Oscar, finito nella bufera del #MeToo quando era all’apice della sua carriera, caduto in disgrazia e poi assolto in tutti i processi tra il 2023 e il 2024, fatica ancora a rientrare nel mondo del cinema e delle serie tv americane, ma è invece molto richiesto in Europa e anche in Italia (lo scorso giugno è stato ospite della Vita in diretta).

Eccolo dunque vestire i panni di un imprevedibile mentore del giovane Manlio Viganò (Laganà) deciso a diventare star di un grande show televisivo. Una storia in dieci puntate con attori stellari e personaggi fuori dagli schemi. Il debutto su RaiPlay da venerdì 26 dicembre con le prime cinque puntate, la seconda parte dal 9 gennaio.

Manlio Viganò, interpretato da Filippo Laganà, è un giovane laureato in legge che rifugge il mondo giuridico e sogna di diventare la star di un grande show televisivo. Ha già scritto il suo copione, si sente pronto al debutto, ma nella realtà passa le giornate alla cassa del minimarket, vendendo lenticchie e yogurt. A metterlo nei guai l’amico immaginario, Kevin Spacey, presenza irresistibile che funge da coscienza artistica e imprevedibile mentore: da una parte l’esperienza di chi ha calcato i set più importanti del mondo e dall’altra l’incoscienza di chi non si rende conto di avere un premio Oscar al suo fianco.

A gestire questo piccolo universo è Nimesh, proprietario srilankese, ma il mondo di Manlio è arricchito da un vasto ensemble di personaggi che contribuiscono al tono vivace e surreale della serie: Paola Tiziana Cruciani nei panni di Veronica, Massimo Wertmüller in quelli di Massimo, Enzo Paci come Robertino, Rodolfo Laganà (padre dell’attore protagonista) come Seneca, Francesco Pannofino, Massimo Ghini, Giorgia Cardinaletti, accanto alla cantante Alexia. A raccontare le dinamiche della famiglia e le sue mille sfumature troviamo Jonis Bashir nel ruolo di Nimesh. E poi Samadhi, la fidanzata influencer, Lem Teku; la madre Claudia, Mietta; il padre Alvise, interpretato da Enrico Bertolino; la sorella Lucrezia, Ludovica Bizzaglia, e l’universo del minimarket: Francesco Sarmiento (Tito), Rita Pilato (Rita), Claudio Pallottini (Rudi), Martina Gatto (Delia), Giulia Sorrentino (Giulia), Denny Mendez (Denny), Roberta Ammendola (Roberta) e Maurizio Pepe (Igli). Il narratore è Stefano De Sando. La regia di “Minimarket”, un prodotto Rai Contenuti Digitali e Transmediali, è di Sergio Colabona.

