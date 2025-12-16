Un nuovo grande polo dell’intrattenimento sta per nascere nel nord-est della Sardegna e promette di cambiare il volto dell’offerta di eventi in Gallura. Il conto alla rovescia è già iniziato con numeri importanti: «Per il concerto di Salmo sono già stati venduti 12.000 biglietti e quando arriviamo a 20.000 ci fermiamo». L’annuncio è arrivato ieri, 15 dicembre, durante la conferenza stampa di presentazione dei un altro concerto, quello di fine anno di Achille Lauro, in programma allo stadio Biagio Pirina. A parlare è stato Sebastiano Pisciottu, fratello dell’artista e titolare della società Lebonski, organizzatrice dell’evento-Lauro e concessionaria dell’area dell’ex galoppatoio comunale di Monti Aguisi.

Proprio lì, su una superficie imponente di circa 350.000 metri quadrati, sorgerà il Lebonski Park, un grande parco dedicato a eventi, fiere e concerti. Il debutto ufficiale è fissato per il 25 luglio 2026, con il concerto di Salmo che inaugurerà la nuova struttura. Il parco sarà collocato lungo la circonvallazione Olbia–Arzachena–Palau, in una posizione strategica tra Porto Cervo, Baja Sardinia, Cannigione e il centro urbano di Arzachena, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento non solo per il turismo, ma anche per i residenti.

L’area sarà suddivisa in quattro grandi sezioni: concerti, divertimento, eventi sportivi ed eventi culturali. «Non c’è un’area in Italia così completa - ha spiegato Pisciottu - pensate che ci sarà anche un’area di atterraggio per l’elicottero che sarà sia un servizio per i superbig che un servizio pubblico oltre che di sicurezza». Un progetto pensato anche per le famiglie.

«Quest’anno faremo un esperimento di 45 giorni di apertura, ci saranno eventi calendarizzati; i concerti dovrebbero essere due, sicuro, per ora è quello del Salmo». Accanto alla musica, spazio anche ai parchi tematici: un grande parco di dinosauri meccanizzati, una vasta area di gonfiabili stile “giochi senza frontiere”, una mega area food, una zona adrenalinica con giostre, attrazioni storiche come autoscontri e dischi volanti, un parco avventura con ponte tibetano e mini percorsi. Un’offerta ampia e diversificata che punta a colmare un vuoto e a creare un nuovo polo di attrazione per tutto il territorio.

