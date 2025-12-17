Cosa dicono le stelle per il 18 dicembreLa giornata segno per segno
Ariete: L’attesa del Natale vi rende sempre più impazienti, ma per ora il regalo per voi è solo un bell’imprevisto...
Toro: Un incontro inaspettato vi accende un grande entusiasmo: seguite quella scintilla senza esitazioni!
Gemelli: I familiari vi danno una forza ineguagliabile: in questi giorni riscoprite il calore di casa e delle tradizioni...
Cancro: Ricordatevi bene di questo: un desiderio concreto trova spazio solamente se viene nutrito con costanza.
Leone: Tra nuovi inviti e lunghe chiacchiere, un’idea brillante illuminerà presto la vostra giornata grigia.
Vergine: Anche oggi la vostra inarrivabile ironia vi salverà da cattive tensioni: ridere sarà la vera magia.
Bilancia: In questa giornata le emozioni si fanno davvero intense: accoglietele senza nasconderle.
Scorpione: Un gesto affettuoso riavvicinerà chi pensavate ormai lontano. Non era proprio quello che volevate?
Sagittario: Oggi brillate più delle luci natalizie. Ma perché non lasciate un po’ di spazio anche agli altri?
Capricorno: Un complimento sincero da parte di qualcuno a cui tenete riaccende fiducia e voglia di creare.
Acquario: Organizzate con cura, stando attenti a ogni minimo dettaglio. Non dimenticate, però, la gioia dell’imprevisto.
Pesci: Ma cosa sta succedendo oggi? Un piccolo caos che viene creato potrà portarvi un grande sorriso.