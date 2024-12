È iniziato questa mattina alle 6 lo spegnimento della linea zinco nello stabilimento della Portovesme srl, l’azienda metallurgica controllata dalla Glencore nel Sulcis Iglesiente. Lo stop riguarda l’impianto Sx (inaugurato una decina di anni fa), la sala elettrolisi e (a valle) la fusione.

Lo spegnimento è stato anticipato (era stato programmato per il 31 dicembre) per via di un problema tecnico. A determinare la decisione dell’azienda di fermare gli impianti (restano ancora funzionanti i reparti waelz), gli alti costi dell’energia.

Prosegue la forte protesta dei lavoratori. Dalle organizzazioni è partita una richiesta di incontro al Mimit per affrontare la vertenza.

