La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si sono sentiti telefonicamente per un primo confronto sulla situazione relativa alla Glencore dopo che l'azienda, disattendendo agli impegni assunti, ha deciso di anticipare a lunedì 23 dicembre la fermata della linea zinco nello stabilimento di Portovesme. A rischio ci sono 1.200 lavoratori.

«Questa è una notizia comunicata questa mattina ai rappresentanti sindacali senza neppure attendere l'incontro con i tecnici del ministero programmato in data odierna nello stabilimento. Un fatto gravissimo - commenta Todde - che mette in luce la totale mancanza di rispetto nei confronti del Governo, della Regione, delle organizzazioni sindacali e soprattutto dei lavoratori. Non possiamo tollerare questa ennesima mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori e di tutte le Istituzioni. Reagiremo», ha concluso la governatrice sarda.

