Paura nel pomeriggio sull’affollatissima spiaggia di Maladroxia, a Sant’Antioco. Una ragazza di 17 anni di Carbonia è andata in shock anafilattico dopo essere stata punta da una vespa.

Le sue condizioni, stando alle testimonianze, sono precipitate in poco tempo: immediata la chiamata al 118. La centrale operativa ha disposto l’intervento dell’elisoccorso che, decollato dal Brotzu, si è portato sul posto in poco tempo.

Un medico si è calato con il verricello in mezzo ai bagnanti e ha raggiunto la diciassettenne: per aiutarla è stata necessaria un’iniezione di epinefrina che ha frenato l’avanzata dello shock.

Dopo tanta paura la ragazza si è ripresa e non è stato necessario nemmeno il trasporto in ospedale: l’elicottero dell’Areus è ripartito vuoto e con una vita salvata alle spalle.

