Punta da una vespa, diciassettenne in shock anafilattico: salvata a MaladroxiaProvvidenziale l’arrivo di un medico dell’Areus che si è calato in spiaggia dall’elicottero: grazie a un’iniezione tempestiva ora la giovane sta bene
Paura nel pomeriggio sull’affollatissima spiaggia di Maladroxia, a Sant’Antioco. Una ragazza di 17 anni di Carbonia è andata in shock anafilattico dopo essere stata punta da una vespa.
Le sue condizioni, stando alle testimonianze, sono precipitate in poco tempo: immediata la chiamata al 118. La centrale operativa ha disposto l’intervento dell’elisoccorso che, decollato dal Brotzu, si è portato sul posto in poco tempo.
Un medico si è calato con il verricello in mezzo ai bagnanti e ha raggiunto la diciassettenne: per aiutarla è stata necessaria un’iniezione di epinefrina che ha frenato l’avanzata dello shock.
Dopo tanta paura la ragazza si è ripresa e non è stato necessario nemmeno il trasporto in ospedale: l’elicottero dell’Areus è ripartito vuoto e con una vita salvata alle spalle.