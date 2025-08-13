Incidente attorno alle 13 sulla SP 2, tra Villamassargia e Siliqua, dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuoristrada ribaltandosi sul greto di un corso d’acqua.

Ferito l’uomo alla guida del mezzo, portato in ospedale dai soccorritori prontamente intervenuti.
I vigili del fuoco hanno provveduto alla stabilizzazione ed alla messa in sicurezza del veicolo.

Sul posto  anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata