L’incidente
13 agosto 2025 alle 17:34
Schianto sulla sp2 fra Villamassargia e Siliqua: auto si ribalta e finisce sul greto di un fiumeFerito e portato in ospedale l’uomo alla guida del mezzo
Incidente attorno alle 13 sulla SP 2, tra Villamassargia e Siliqua, dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuoristrada ribaltandosi sul greto di un corso d’acqua.
Ferito l’uomo alla guida del mezzo, portato in ospedale dai soccorritori prontamente intervenuti.
I vigili del fuoco hanno provveduto alla stabilizzazione ed alla messa in sicurezza del veicolo.
Sul posto anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.
(Unioneonline/v.l.)
