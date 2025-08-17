Quattro ettari di vegetazione, tra campi e macchia, sono finiti in cenere in seguito a un incendio scoppiato nel pomeriggio nella località San Lorenzo, di Iglesias.

Le fiamme sono state domate dagli agenti del Corpo forestale di Iglesias, che hanno coordinato le operazioni di spegnimento, supportati dalle squadre di Forestas e della protezione civile di Iglesias e Villamassargia, e i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, intervenuti a protezione delle abitazioni.

Richiesto anche l’invio dell’elicottero, giunto rapidamente dalla vicina base di Marganai. Fortunatamente le fiamme sono state circoscritte rapidamente, e spente prima che si estendessero alle diverse aziende e abitazioni della zona. Sul posto erano presenti gli investigatori della Forestale, che hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell’incendio.

Quello di Iglesias è l'unico intervento di un mezzo aereo oggi in Sardegna, in una domenica dove sono sei gli incendi registrati in tutta l'Isola.

