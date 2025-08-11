Carbonia, droga nascosta in auto e in casa: 3 arrestiDurante i controlli da parte della polizia avevano mostrato nervosismo: da qui la scoperta
Tre arresti per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio di droga. Li ha eseguiti la polizia di Stato di Cagliari a Carbonia, dopo un controllo di un'auto nella frazione di Barbusi.
I tre sono una donna di 51 anni e due uomini, di 37 e 45 anni, come comunicato dalla polizia. Erano tutti già noti alle forze dell'ordine per reati in materia di droga: al momento del controllo, gli agenti hanno sospettato che potessero nascondere delle sostanze stupefacenti. Questo perché, durante le verifiche, avevano mostrato segni di nervosismo.
I sospetti degli agenti si sono rivelati fondati: all’interno del veicolo sono stati rinvenuti 45,50 grammi circa di cocaina e 90 grammi di sostanza da taglio. Le successive perquisizioni domiciliari hanno trovato ulteriori dosi di cocaina nell'abitazione della donna.
Il gip, nell'udienza di convalida, ha confermato l'arresto per tutti e tre: obbligo di dimora per i due uomini, nessuna misura per la donna.
(Unioneonline)